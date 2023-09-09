وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ترفع أقصى درجات الطوارئ

الوطن|متابعات

أصدر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري بياناً بناء على التنبؤات والتوقعات للأحوال الجوية خلال الايام القادمة ، والتي تشير إلى سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار الغزيرة مصحوبة بعواصف الساحل الليبي خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا الى أقصىالشرق الليبي والمتوقع حدوثها بدءا من اليوم الجمعة الموافق وحتى يوم الأحد القادم.

وأعطى الوزير تعليماته إلى رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وكافة الإدارات بالشركة العامة للكهرباء إلى رفع اقصى درجات الطوارئ وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الايام القادمة لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية.