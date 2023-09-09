الهلال الأحمر بنغازي يحذر من مغادرة المنازل إلا للضرورة

أعلن فرع الهلال الأحمر الليبي بنغازي اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الوقائية حيال أحوال الطقس خلال هذه الأيام.

من بين التدابير، عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، وعدم السماح للأطفال باللعب أمام المنازل، وعدم استخدام السيارات في مناطق غمرتها المياه.

وحذر الهلال الأحمر من الاقتراب من خطوط الكهرباء تجنبا للصعق، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية، والإحتماء فور هبوب الرياح والقيادة بحذر على الطرق.

كان رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد كلف بتشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة العليا برئاسته و15 عضواً لمواجهة الأحوال الجوية السيئة المرتقبة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والحكم المحلي والأشغال العامة والكهرباء والطيران، و وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء ورئيس لجنة إعادة الإعمار ومندوب عن النيابة العامة.

كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس غرفة عمليات القوات البرية بالقيادة العامة ورئيس أركان الوحدات الأمنية بالقيادة العامة ورئيس جهاز الامن الداخلي ومندوب عن جهاز المخابرات العامة.