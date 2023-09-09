شركة راس لانوف: اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا للأمطار الغزيرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تشكيل فريق أزمة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة خلال الأيام القادمة.

وأكدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن رئيس مجلس إدارة الشركة أصدر تعليماته بتشكيل فريق أزمة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة وتفادي تكرار حدوث فيضانات بالمنطقة السكنية رقم (9)

وبينت الشركة أن الفريق بدأ بالفعل في وضع آلية واضحة لمعالجة الموقف بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات وذلك من خلال تنظيف الطريق العام وفتح المختنقات الترابية التي من المتوقع أن تتجمع فيها المياه بكميات كبيرة مما قد يتسبب في تعطيل حركة السير على الطريق الساحلي أمام المدينة السكنية والبدء في تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية المنخفضة والمتوقع حدوث ضرر فيها خاصة المنطقة رقم (9 والتأكيد على فتح مسار مجرى المياه في الأودية التي تعبر المدينة السكنية إلى البحر وإجراء معالجات ميدانية سريعة لها .

ودعت الشركة الموظفين وسكان المنطقة للتعاون الكامل مع فريق الطوارئ والالتزام بتعليماته بالعمل المشترك والالتزام بالإجراءات الوقائية، لتقليل المخاطر المحتملة وضمان سلامة الجميع .

ويترأس فريق الأزمة مديرعام الصحة والسلامة والبيئة بعضوية كلاً من مدير إدارة الخدمات، مدير إدارة النقل، رئيس مكتب العلاقات العامة، مراقب الامن الصناعي، الناطق الرسمي.