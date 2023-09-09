المقريف يمنح مراقبي التعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة

العنوان-طرابلس

قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، اليوم السبت، منح مراقبي التعليم في البلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة، نظرا لتغيرات حالة الطقس، وسقوط الغيث النافع بكميات غزيرة على طول الساحل الليبي.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ، إن القرار يستهدف حماية الطلاب والمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق البلاد يوم غد الأحد، لافتا إلى أن تلك المناطق تشهد رياحا قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلو متر في الساعة.

وأوضح المركز أن الرياح يصبحا أمطار جيدة وتكون غزيرة أحيانا على مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وتصل إلى الدواخل.

وأشار المركز إلى أن الرياح القوية تتسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ودعا المركز المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة مربيي المواشي قرب مجاري الأودية ومستخدمي الطرق الساحلية الزراعية.