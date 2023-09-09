مركز بنغازي الطبي يوجه نداءً عاجلاً لجميع العناصر الطبية للتواجد في المركز

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طلب مركز بنغازي الطبي من جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة، التواجد في مركز بنغازي الطبي وبشكل عاجل والتأهُّب مع أي حدث طارئ، التي تستلزم الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات نتيجة للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس.

وجاء ذلك الطلب امتداداً الى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابه السريعة أسامة حمّاد، وبناء علىالاجتماع الطارئ لوزير الصحة مع مدراء المستشفيات وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية المتوقعة في الدولة الليبية .