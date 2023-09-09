اللافي: الليبيون استمتعوا شهراً بـ”ليالي المدينة القديمة”

اختتممت فعاليات ‎ما تعرف “ليالي المدينة في موسمها الصيفي بالمدينة القديمة ‎طرابلس، والتي أشرف عليها وليد اللافي وزير الدبيبة لشؤون الاتصال السياسي.

وكتب قائلًا على موقع إكس “تميزت هذه النسخة بتنوع راق من النشاطات الإبداعية والثقافية والرياضية والاقتصادية، أشرف على تنظيمها فريق عمل متجانس ومتناغم بكل دقة وامتياز” وفق تعبيره.

أضاف قائلًا “مثلت المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في رعاية الحدث خطوة مهمة تجاه تعزيز المسؤولية المجتمعية لهذا القطاع في رعاية كل الأنشطة، والأهم من هذا هو أن العائلات كبارا وصغارا استمتعت على مدار شهر كامل بهذه الفعاليات وقد عبر عنه حضورهم الكبير لهذه الليالي” على حد تعبيره.