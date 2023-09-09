الحكومة الليبية تتخذ جملة قرارات لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

أعلنت الحكومة الليبية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن سقوط أمطار غزيرة في البلاد منها اتخاذ باتخاذ إجراءات سريعة لإخلاء المناطق المعرضة للفيضانات من الأنهار والسيول.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة الليبية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد مع أعضاء اللجنة.

وتقرر خلال الاجتماع توجيه رؤساء البلديات المتضررة جراء الظروف الجوية باتخاذ إجراءات سريعة لإخلاء المناطق المعرضة للفيضانات من الأنهار والسيول، بما في ذلك السكان والماشية وتكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة وتوجيه جميع قوات الأمن ونقاط التفتيش لمراقبة وتنظيم حركة المرور على الطرق الساحلية والثانوية المتقاطع مع المناطق النهرية المعرضة للفيضانات.

كما تقرر خلال الاجتماع إعطاء تعليمات لجميع مؤسسات الرعاية الصحية والإسعاف وهيئة الدفاع المدني برفع جاهزية حالة الطوارئ وإبقاء كوادرها في حالة تأهب تام خلال الأيام الثلاثة القادمة تحسبا لأي تداعيات للأحوال الجوية وإعطاء يومي الأحد والإثنين، عطلة لجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة باستثناء الجهات الأمنية والصحية ومن يكون وجودهم ضروري نظرا لطبيعة عملهم.

ووافق أعضاء اللجنة الحاضرون على أن تظل اللجنة في دورة متواصلة طوال الفترة المحددة من الأحوال الجوية المعاكسة، مع توفير مراقبة الأحداث على مدار الساعة.