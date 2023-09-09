وزارة خارجية الحكومة المكلفة من النواب تعبر عن خالص تعازيها للمملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الزلزال المدمر

بنغازي 09 سبتمبر 2023 م (وال) – أصدرت وزارة خارجية الحكومة المكلفة من مجلس النواب بياناً عبرت فيه عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الزلزال المدمر الذي حصد مئات القتلى وألحق الضرر الجسيم بالعديد من المصابين، فضلا عن الخسائر المادية في المباني والمنشآت.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة وقوف الشعب الليبي بكافة مكوناته ممثلاً في البرلمان والحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وجميع أبناء الشعب الليبي وراء أشقاءهم وباستعدادهم الكامل لتقديم كل الدعم حتى يتجاوز الشعب المغربي الشقيق هذه المحنة. (وال)

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