حماد: لميناء سوسة دور في الحفاظ على الأمن الغذائي والقضاء على البطالة

ليبيا – اجتمع رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد بوفد الشركات الأميركية المستثمرة والمنفذة لمشروع ميناء سوسة البحري.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد أشار إلى المشروع يتم تنفيذه بنظام استثماري يتمثل في إعادة البناء والتشغيل وإعادة الملكية للدولة عبر شركات أميركية متخصصة في عمليات التطوير والصيانة للموانئ.

ونقل البيان عن حماد تأكيده أهمية المشروع ودوره المحوري في النهوض بعجلة التنمية للقطاع الاقتصادي المحلي والدولي مشيرا إلى أن هذه الأعمال لها أهمية شديدة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وتوفر فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.