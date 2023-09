“عدم مغادرة المنازل”.. الهلال الأحمر يضع حزمة من إجراءات السلامة إزاء “مخاوف الطقس”

دعت جمعية الهلال الأحمر الليبي – فرع بنغازي كافة المواطنين بالمنطقة إلى توخي الحذر بعد توقعات وتقارير بشأن قدوم رياح بسرعة 70 كيلومترا إلى المنطقة الشرقية.

وفي حزمة من إجراءات الحماية، شددت الجمعية على ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير مع حركة الرياح كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز، ونحوها.

وأشار الهلال الأحمر إلى ضرورة حفظ أرقام هواتف الطوارئ وتجهيز حقيبتي الإسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى توفير وسائل الإنارة الاحتياطية.

ولفتت الجمعية إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية ووسائل الإعلام المحلية والدولية المعنية بذلك حال هطول الأمطار، داعية إلى عدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مع عدم السماح للأطفال باللعب خارجها في ظل مخاوف جوية.

ودعت الجمعية إلى تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء خشية سقوطها، وعدم السير أو السباحة في المياه المتدفقة والمستنقعات والغدران ومجاري الأودية والسدود.

وشددت الجمعية على عدم استخدام السيارات للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه خشية تعطلها وسطها وتعرض السائقين إلى الخطر.

يذكر أن تقارير إقليمية ومحلية توقعت حدوث تقلبات جوية وقدوم رياح قوية إلى المنطقة الشرقية خلال يومي الأحد والاثنين، بالإضافة إلى تساقط أمطار جيدة على المنطقة الغربية.

المصدر: الهلال الأحمر الليبي + ليبيا الأحرار

