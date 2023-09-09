“داخلية الدبيبة”: ندعو أصحاب شاحنات شفط المياه مساعدتنا في تجفيف مياه الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عن تنفيذ بادرة وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، لحماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالمساعدة في شفط مياه الأمطار.

وذكرت الوزارة، أنها قامت بمد يد العون لمؤسسات الدولة لشفط مياه الأمطار نتيجة هطول الغيث النافع ، من خلال توفير شاحنات شفط المياه.

وأضافت أن عناصرها باشروا عملهم داخل الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس لمساعدة المواطنين في التنقل والحركة.

وأهابت الوزارة بأصحاب شاحنات شفط المياه لمن يرغب في العمل التواصل مع الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة.