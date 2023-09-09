بالصور.. مياه الأمطار تغمر السيارات وتغرق الشوارع وتعرقل الحركة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

عرضت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت صورا تظهر الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة في العاصمة الليبية.

وتظهر الصور التي عرضها المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس المياه وهي تغمر السيارات وتغرق الشوارع وتعرقل حركة مرور السيارات.

وأعلنت مديرية أمن طرابلس ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى عالٍ في أغلب شوارع العاصمة بعد هطول الأمطار.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية المساهمة مع مؤسسات الدولة في شفط مياه الأمطار من الطرقات ومساعدة المواطنين في التنقل .