حكومة الدبيبة تبحث إمكانية عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس

ليبيا – بحث مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر الباعور، مع المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، إعادة تفعيل دور التجمّع على المستويين الإقليمي والدولي.

اللقاء ناقش بحسب منصة “حكومتنا” عددا من قضايا التجمع، منها التعجيل بعودة أمانته العامة إلى مقرها الدائم في طرابلس، ومعالجة أزمات الدول الأعضاء والإسهام في حل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت المنصة إلى أن اللقاء يأتي في إطار التأكيد على دور التجمّع الهام والأساسي ضمن أسرة الاتحاد الإفريقي، باعتباره أكبر التجمعات شبه الإقليمية في أفريقيا، ويضم أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.