شركة راس لانوف: لجنة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن تشكيل فريق أزمة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار متابعة نماذج التوقعات المناخية الدولية المختصة بالأرصاد الجوية والتي تشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة تساقط الأمطار في منطقة راس لانوف خلال الأيام القادمة.

وأصدر ادريس الستاوية رئيس مجلس الإدارة تعليماته بتشكيل فريق أزمة برئاسة مديرعام الصحة والسلامة والبيئة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة وتفادي تكرار حدوث فيضانات بالمنطقة السكنية رقم (9) .

وقد بدأ الفريق بالفعل في وضع آلية واضحة لمعالجة الموقف بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات وذلك من خلال تنظيف الطريق العام وفتح المختنقات الترابية التي من المتوقع ان تتجمع فيها المياه بكميات كبيرة مما قد يتسبب في تعطيل حركة السير على الطريق الساحلي امام المدينة السكنية، والبدء في تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية المنخفضة والمتوقع حدوث ضرر فيها خاصة المنطقة رقم (9).

بحسب بيان الشركة، جرى التأكيد على فتح مسار مجرى المياه في الأودية التي تعبر المدينة السكنية إلى البحر و اجراء معالجات ميدانية سريعة لها .