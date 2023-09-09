تحسبا لسوء الطقس.. بنغازي الطبي يدعو عناصره للتواجد العاجل بالمركز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

طالب مركز بنغازي الطبي جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتواجد في المركز بشكل عاجل استعدادا لأي طارئ ناتج عن سوء الأحوال الجوية.

ودعا مركز بنغازي الطبي في بيان له العناصر الطبية والطبية المساعدة إلى التواجد في مركز بنغازي الطبي وبشكل عاجل والاستعداد لأي طارئ، واتخاذ كافة الإجراءات تأهبا للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس.

وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابه السريعة، وبناء على الاجتماع الطارئ لوزير الصحة مع مدراء المستشفيات، لبحث التدابير المتخذة لمواجهة الآثر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة الليبية.