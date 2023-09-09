أمن طرابلس تحذر المواطنين من مستنقعات الأمطار

العنوان-طرابلس

حذرت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، من وجود مستنقعات لمياه الأمطار التي هطلت في وقت سابق صباح السبت، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأشار مكتب شؤون المرور المديرية إلى أن هذه الأماكن هي: مثلث الترسانة، والإشارة الضوئية بأولاد الحاج، وطريق السريع عند جسر الحشان باتجاه الغرب، وجسر الاستقلال باتجاه الشرق، وجسر H، ومثلث لعويتي، وزناتة بالقرب من جامع صقع، وجزيرة المدار، وجزيرة عودة الحياة.

ومن بين أماكن المستنقعات طريق الجامعة، وجسر الشعاب باتجاه القبة الفلكية، وطريق السدرة، ومثلث لمرادي بعين زارة، وأمام صالة الهناء في عين زارة، ومثلث جدادعة، ومحلات الفرناج، وطريق الشوك، وتحويرة البيفي.

وجرى التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، لتتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور في أعمال شفط مياه الأمطار، وفق المكتب.

في وقت سابق السبت، هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.