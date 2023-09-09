امطير: أصبحنا مع حكومة الدبيبة دولة عصابات ولسنا دولة مؤسسات

ليبيا – وصفت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،حكومة تصريف الأعمال بأنها “حكومة عصابات”.

امطير نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لعبد المالك المدني المتحدث باسم ” بركان الغضب وقالت:” قد تمادت الحكومة في الجنون، للأسف اليوم هذا الشاب وغدا أنت، هذه الحكومة ستسكت أي صوت يعارضها”.

وأضافت:”أصبحنا بهذه الحكومة دولة عصابات ولسنا دولة مؤسسات”.