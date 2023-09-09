“الأعنف منذ قرن في المغرب”.. زلزال يخلف أكثر من ألف قتيل و670 جريحا، وتضامن ليبي إزاء الكارثة

أفادت وزارة الداخلية المغربية في آخر إحصائية محدّثة بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى ألف قتيل و672 مصابا.

وقدرت قوة الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مدينة مراكش في وقت مبكر من فجر اليوم، على عمق 18.5 كيلومتر بـ7 درجات على مقياس ريختر، وفق المركز الوطني المغربي للبحث العلمي والتقني.

من جانبه، وصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي ناصر جابور هذا الزلزال بأنه الأعنف منذ قرن.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كيلومتر ومركزه جبال الأطلس

وأوضحت الهيئة أنه لم تحدث زلازل من هذا المستوى في نطاق 500 كيلومتر من زلزال المغرب منذ عام 1900

تضامن ليبي

وفي تعبير عن الموقف الليبي، قدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعازيه للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا ثقته بـ”قدرة المغرب على تجاوز محنتها”

من جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا في المغرب، مقدما تعازيه للشعب والملك.

في حين قدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أحر التعازي لـ”الأشقاء بالمملكة المغربية في ضحايا الزلزال”.

المصدر: التلفزيون المغربي + ليبيا الأحرار

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