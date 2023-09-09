“الأرصاد الجوية” يحذر المواطنين من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا يوم غد

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا يوم الغد الأحد برياح قوية على معظم المناطق، تتجاوز سرعتها أحياناً 70 كم/س ويصاحبها أمطار جيدة وتكون غزيرة أحياناً، خاصة على مناطق (الخليج، بنغازي،الجبل الأخضر، درنة، طبرق، وتصل إلى الدواخل) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وعليه، فشدد على أهمية أخذ الحيطة والحذر، خاصة مربيين المواشي قرب محاري الأودية ومستخدمي الطرق الساحلية والزراعية.