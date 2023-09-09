مراقبة التربية والتعليم بنغازي تصدر قرارًا بشأن تطورات الأحوال الجوية

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال) – أصدر مراقب التربية والتعليم بنغازي الدكتور ” بالعيد جمعة ” قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ بمراقبة التربية والتعليم بنغازي لمتابعة آخر التطورات بشأن التنبؤات الجوية واتخاذ مايلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة .

نص البيان:

بناء على البيان الصادر عن الحكومة الليبية والمتضمن تحذيرها لكل المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم ، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي اعتبارا من الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى يوم الأحد القادم وذلك نتيجة لسوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية وفق التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات للأحوال الجوية.

والتعليمات الصادرة من معالي السيد د. وزير التربية والتعليم نفيدكم بأنه قد تم تشكيل غرفة طوارئ بمراقبة التربية والتعليم بنغازي من السادة الآتية أسماؤهم :

1 – فتحي منصور عثمان – مدير مكتب الموارد البشرية .

2 – أحمد عمر المهشهش – مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية.

3 – السيد فوزي سليم الشلماني – مدير مكتب التعليم الثانوي.

4 – خليفة الصالحين عمر – مدير مكتب التعليم الأساسي.

5- سلمی مسعود شقلوف – مدير مكتب رياض الأطفال.

6 – أحمد مصطفى القبائلي – رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء.

7 – مديرو مكاتب الخدمات التعليمية.

وذلك تحت رئاسة بالعيد جمعة خليفة مراقب التربية والتعليم بنغازي لمتابعة آخر التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة. (وال – بنغازي)

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