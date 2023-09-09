اتحاد مصدري الحبوب في روسيا: ليبيا تضاعفت مشترياتها 3 مرات خلال شهري يوليو وأغسطس

ليبيا – كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، الخميس، أن ليبيا تضاعفت مشترياتها ثلاث مرات حتى 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” شملت القائمة أكبر 5 مشترين رئيسيين، خلال الشهرين الماضيين من العام الزراعي، واحتلت المملكة العربية السعودية، موقعًا رائدًا في قائمة مشتري الحبوب الروسية، وإيران التي اشترت 1.127 مليون طن، أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن)، وتبعتها ليبيا، التي تضاعفت مشترياتها ثلاث مرات حتى 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وحلت إسرائيل في المركز الخامس، في يوليو (351 ألف طن مقابل 95 ألف طن)، بحسب بيان الاتحاد.