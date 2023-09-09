الخارجية الليبية تعزي المغرب بضحايا الزلزال المدمر

الوطن| متابعات

أصدرت وزارة خارجية الحكومة الليبية بياناً عبرت فيه عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحاياالزلزال المدمر الذي حصد مئات القتلى وألحق الضرر الجسيم بالعديد من المصابين، فضلا عن الخسائر المادية في المباني والمنشآت.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة وقوف الشعب الليبي بكافة مكوناته ممثلاً في البرلمان والحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وجميع أبناء الشعب الليبي وراء أشقاءهم وباستعدادهم الكامل لتقديم كل الدعم حتى يتجاوز الشعب المغربي الشقيق هذه المحنة.