شركة الكهرباء: الانتهاء قريبا من صيانة الوحدة الغازية السابعة بمحطة جنوب طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قرب انتهاء أعمال العمرة الجسيمة الخاصة بالوحدة الغازية السابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أنه بعد وصول باقي المعدات وقطع الغيار الخاصة بالوحدة الغازية السابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس يتواصل استكمال ما تبقى من أعمال العمرة الجسيمة الخاصة بالوحدة التي يجري تنفيذها حاليًا والتي قاربت على الانتهاء لدعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي .