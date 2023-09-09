حماد يُعزي المغرب في ضحايا الزلزال

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عزّى رئيس وزراء الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم السبت، المملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر، الذي تعرضت له البلاد وأودى بحياة المئات.

وأعرب حماد عن مواساته للملكة المغربية حكومة وشعبًا في ضحايا الزلزال، الذي خلف مئات القتلى والمصابين، وعن أمانيه بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد حماد، استعداد الحكومة لتقديم المساعدة اللازمة والضرورية للمملكة.

وأدى زلزال قوي ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة مئات آخرين، وهو أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

وتسبب الزلزال في انهيار منازل في قرى جبلية نائية، حيث قام رجال الإنقاذ بالحفر بين الأنقاض بحثًا عن ناجين.

ووقع زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن 820 شخصا قتلوا وأصيب 672 آخرون.

وأظهرت حصيلة محدثة أن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية خارج مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال.