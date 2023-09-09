بن عطية: قضية الوطن لا تموت مهما دعمها المبررين والساقطين

ليبيا – قال عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة (حكومة جنيف) وبعض المؤيدين الذين وصفهم بـ”العبطاء” حاولت تصوير الرفض الشعبي للتواصل مع الصهاينة هو من طرف إخوتنا “الخضر” فقط في إشارة إلى أنصار معمر القذافي.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” أنا لست من الخضر وأعرف الآلاف من الرجال وحرائر فبراير والوطنيين رافضي هذه الخيانة، وإلى يومنا هذا لم تكشف الحكومة عن حقيقة تواصلها، ولا عن مصير نجلاء المنقوش”

وختم بن عطية حديثه:”قضية الوطن لا تموت.. مهما دعمها المبررين والساقطين”.