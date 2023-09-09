الهلال الأحمر الليبي يصدر بياناً احترازياً لسوء الأحوال الجوية

الوطن|متابعات

أصدر الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي بياناً احترازياً جاء وفقا للتنبؤات والتوقعات الخاصة بالأحوال الجوية لهذه الأيام والتي تشير الىسوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي خاصة في المناطقالممتدة من سرت غربا الى اقصى الشرق الليبي والمتوقع حدوثها بدءاً من صباح اليوم السبت وحتى يوم الاثنين القادم وللتصدي للتداعياتالتي قد تحصل نتيجة هذه التقلبات الجوية المتوقعة.

وطالب الهلال الأحمر الليبي كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالأجرائات والتدابير الوقائية ونشر تعليمات يجب على المواطنينالالتزام بها، مشدداً بأن فرع بنغازي التابع للهلال الأحمر الليبي على أهبة الاستعداد للتدخل في حال حدوث أي طارئ.