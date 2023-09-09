المركز الليبي للاستشعار عن بعد يوضح بشأن زلزال المغرب

أوضح مدير مكتب الإعلام بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنس المشري أن ليبيا بعيدة عن النشاط الزلزالي الذي حدث فجر اليوم في المغرب.

وفي وقت سابق، أعلن المغرب، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن، مساء الجمعة، إلى 1037 وفاة، وفق تقديرات أولية.

وقال أنس المشري أن هناك عدة تقارير تفيد بشعور مواطني دولة الجزائر بالزلزال الذي وقع في المغرب.

وبحسب المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنه خلال الليلة الماضية ضرب زلزال مدمر قوته 6.8 درجات على مقياس الزلازل ومركزه في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش بعمق 10 كيلومتر عند الساعة 12:11 بالتوقيت المحلي لليبيا.