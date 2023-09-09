الطيران المدني بالحكومة الليبية تتخذ إجراءات احترازية تحسبا للتقلبات الجوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

اتخذت وزارة الطيران المدني التابعة للحكومة الليبية جملة من التدابير الاحترازية تحسبا لسوء الأحوال الجوية وذلك بالتنسيق مع المطارات والجهات المعنية بالقطاع.

ووجه وزير الطيران المدني هشام أبوشكيوات خطابا إلى مدير مصلحة الطيران المدني، إدارة منطقة بنغازي، ومدير مطار بنينا، مدير مطار لابرق، مدير مطار طبرق.

وقال وزير الطيران المدني إنه للتصدي للتداعيات التي قد تحصل نتيجة التقلبات الجوية المتوقعة يجب رفع الجاهزية القصوى واتخاذ الإجراءت والتدابير العاجلة واللازمة وإعلان حالة الطوارئ بالتنسيق مع أجهزة السلامة المدنية في المطارات لمواجهة هذه الظروف والتعميم على شركات الطيران العاملة بإمكانية قفل المطارات في حال ارتفاع مستوى الخطورة حفاظا على سلامة المسافرين.

ودعا وزير الطيران المدني مختلف الجهات المسؤولة بالمصلحة إلى موافاته بأي حوادث أو مستجدات قد تحدث.