حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز الألف وفاة

أعلن المغرب، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن، مساء الجمعة، إلى 1037 وفاة، وفق تقديرات أولية.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أنه “في حصيلة محدثة بلغ عدد الضحايا 1037 حالة وفاة 1204 إصابة، من بينها 721 إصابات خطيرة”.

وأفادت بأن حالات الوفيات سجلت بتسعة أقاليم، حيث “تم تسجيل 542 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و321 وفاة بإقليم تارودانت (وسط)، و103 وفيات بإقليم شيشاوة (شمال)، و38 وفاة بإقليم ورزازات (شمال)، و13 وفاة بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 وفاة بإقليم أزيلال (شمال)”.

كما تم رصد،”5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، وحالة واحدة بإقليم تنغير (جنوب)”، وفق البيان ذاته.

وذكرت الوزارة، أن “السلطات العمومية تواصل تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ”.

وزاد: “تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، وعملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة”.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.