السنوسي: مشكلة الانقسام يمكن حلها بتكوين حكومة موحدة وهو الخيار الوحيد الذي يصلح مع ليبيا

ليبيا – قال السنوسي إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي إن في ليبيا، أطرافا متعددة تملك نفوذا وقوة وسلاحا، ولا بد من أن تكون هناك طاولة واحدة تجمع كل هذه الأطراف تمهيدا لتكوين حكومة وسيطرتها على السلاح والقانون، وتحقيق استقلال ليبيا، فوق أرضها ووضع حد للتدخلات الأجنبية، وهذا هو ما يطمح إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أشار إلى أن ليبيا مرتبطة بمجلس الأمن في كل مراحل العملية السياسية السابقة، لافتا إلى أن عبد الله باتيلي، أراد الابتعاد عن مرجعية الاتفاق السياسي الليبي، الذي حظي باتفاق جميع الأطراف عليه، لكن واضح أن باتيلي، اقتنع بأنه لم يكن على صواب في ذلك”.

وأضاف إسماعيل أن مشكلة الانقسام يمكن حلها بتكوين حكومة موحدة وهو الخيار الوحيد، الذي يصلح مع ليبيا، في هذه الفترة، لكن بشرط أن يكون هناك ضغط لتنفيذ التعهدات من كافة الأطراف.