أمطار غزيرة على شرق ليبيا والحرارة تصل لـ 40 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحياناً على مناطق الشمال الشرقي اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غداً والإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، مما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

وتشهد منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوس)، سقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية صباحًا، وتبدأ فى الانقشاع تدريجياً غدا، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على مصراتة وسرت، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة مئوية.

وبالنسبة لمنطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، تشهد سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل الغد، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل، الإثنين، مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة أحيانًا، وقد تصل سرعتها إلى 70 كم/س على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و37 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر الإثنين، وقد يتخللها سقوط أمطار على الواحات، والسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية.