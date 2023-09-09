رؤية تحذر المواطنين من خطر منسوب البحر والعاصفة تقترب لمشارف هذه المناطق

أفادت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء اليوم السبت أن العاصفة المتوسطية medicane او إعصار البحر الأبيض المتوسط كما تظهر بصور الأقمار الإصطناعية على مشارف مدينة بنغازي والجبل الأخضر.

وحذرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، من خطر محتمل من إرتفاع منسوب مياه البحر بشواطئ مدينة بنغازي عند اقتراب مركز العاصفة المتوسطية غدا الأحد وذلك ناتج عن إنخفاض الضغط والرياح القوية.

وفي السياق، حذرت رؤية خطر محتمل لإمتلاء سد وادي درنة، وما تعانيه طريق الوادي من انهيارات بسبب تشبع التربة بالمياة، لذا نرجو من سكان الوادي أخذ الحيطة والحذر.

والجمعة، نبه مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية، إلى تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».