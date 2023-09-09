وزارة الداخلية تدعو السائقين إلى الحذر أثناء سقوط الأمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السائقين إلى توخي الحذر والانتباه أثناء القيادة عند سقوط الأمطار وهبوب الرياح بسرعات عالية.

وحثت وزارة الداخلية المواطنين على التقيد بالسرعة القانونية أو أقل منها وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتشغيل أضواء التنبيه تفادياً لوقوع حوادث اصطدام والابتعاد قدر الإمكان عن تجمعات وبرك المياه.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه في حال تعطل المركبة في تجمعات المياه كان السائقين بحاجة إلى المساعدة يمكنهم الاتصال على هيئة السلامة المدنية هاتف رقم 190 مجاني 0214448111 _ 0213605713، شرطة النجدة هاتف رقم 193 مجاني، جهاز الإسعاف والطوارئ 191 مجاني، غرفة السيطرة بإدارة شؤون المرور والتراخيص ‎092-0923785 ، غرفة عمليات طب الطوارئ والدعم _واتس آب 00218916322000.