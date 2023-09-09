درنة تفرض حظر تجول وتقرر إخلاء أحياء قريبة من البحر احترازيا لمواجهة العاصفة

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قرر، المجلس البلدي درنة، فرض حظر تجول احترازي يبدأ من الساعة الـ 10 من مساء اليوم السبت، وإخلاء عدد من الأحياء السكنية، تأهبًا للعاصفة المحتملة، التي من المتوقع أن تضرب الساحل الليبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لعميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي واللواء أمبارك البرعصي، مدير مديرية الأمن.

وتقرر خلال الاجتماع سرعة إخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطق المجاورة للبحر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأهابت البلدية إلى كافة المواطنين المعنيين بسرعة الإخلاء وأخذ ممتلكاتهم الثمينة والانتقال إلى الأماكن الآمنة تحسبًا لأي طارئ.

وشددت البلدية، على أن من يتخلف عن ذلك ستقوم الجهات الأمنية المسؤولة عن الإخلاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حياته وحياة أسرته.

كما ناشدت البلدية جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.