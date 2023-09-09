القاء القبض على تشكيل عصابي في بنغازي

تمكن “مركز شرطة القوارشة” بمديرية امن بنغازي من ضبط أربعة أشخاص قاموا بسرقة ورشة بمنطقة القوراشة وتقدر المسروقات بمبلغ وقدره 10.000 ألاف دينار .

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة القوارشة ضد مجهولين قاموا بإتلاف الباب الخاص بورشته بمنطقة القوارشة وسرقة (ماكينة لحام،جلخ كبير،كمبرسوري صغير، دسكة قص صغيرة ،منضومة صوت ،جلخ كبير،بستولة زواق ،ومولدات كهرباء، وبعض الأغراض الأخرى وتقدر المسروقات بمبلغ وقدره 10.000 ألاف دينار .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول إدريس السعيطي إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لأحد المشتبه بهم وضبطه .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.س.م من مواليد 2005 مصري الجنسية الجنسية وإعترف بمُشاركته في سرقة ورشة الشاكي وكان يرافقه ثلاثة أشخاص إثنان منهم من الجنسية الليبية والآخر مصري الجنسية .

وتم إنتقال أعضاء التحريات وضبطهم وكما تم ضبط المركبة المُستخدمة في عملية السرقة وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.ص.خ من مواليد 2005 ليبي الجنسية والثاني يُدعى م.ع.س من مواليد 2005 مصري الجنسية والثالث يُدعى ج.ع.ج من مواليد 1987 ليبي الجنسية وإعترفوا بسرقة محتويات الورشة التي تخص الشاكي وبيعها لإحدى الورش بمنطقة القوارشة .

تم إنتقال أعضاء التحريات وإسترجاع المسروقات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة…