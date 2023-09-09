النهر الصناعي: استكمال التعبئة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة يوم غد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

رجح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استكمال أعمال التعبئة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل جفارة مساء غد الأحد.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” الانتهاء من أعمال الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل جفارة.

وبين الجهاز أن فرق التشغيل والصيانة بالمنظومة باشرت عمليات التعبئة بالمسار اليوم السبت ومن المتوقع أن تُستكمل الأعمال مساء غد الأحد.

وشدد الجهاز على أن سلامة المنظومات واستمرار الإمداد المائي مرهون بحرص المواطن واهتمامه وحمايته لمكونات النهر الصناعي.