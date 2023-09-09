وزارة الداخلية تصدر تنبيهات هـامة للمواطنين

تنبه وزارة الداخلية، للسادة المواطنين اليوم السبت بضرورة توخي الحذر والإنتباه أثناء القيادة عند هطول الغيث النافع وهبوب الرياح بسرعات عالية ؛ والتقيد بالسرعة القانونية أو أقل منها وترك مسافة آمان كافية بين المركبات , وتشغيل أضواء التنبيه تفادياً لوقوع حوادث إصطدام والإبتعاد قدر الإمكان عن تجمعات وبرك المياه.

وفي حال تعطل المركبة في تجمعات المياه وكنتم بحاجة إلى المساعدة الرجاء الاتصال على الأرقام التالية:-

▪️هيئة السلامة المدنية هاتف رقم 190 مجاني 0214448111 _ 0213605713

▪️شرطة النجدة هاتف رقم 193 مجاني

▪️جهاز الإسعاف والطوارئ 191 مجاني

▪️غرفة السيطرة بإدارة شؤون المرور والتراخيص ‎092-0923785

▪️غرفة عمليات طب الطوارئ والدعم _واتس آب 00218916322000