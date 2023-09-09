وزارة الداخلية تصدر تنبيهات هـامة للمواطنين

تنبه وزارة الداخلية، للسادة المواطنين اليوم السبت بضرورة توخي الحذر والإنتباه أثناء القيادة عند هطول الغيث النافع وهبوب الرياح بسرعات عالية ؛ والتقيد بالسرعة القانونية أو أقل منها وترك مسافة آمان كافية بين المركبات , وتشغيل أضواء التنبيه تفادياً لوقوع حوادث إصطدام والإبتعاد قدر الإمكان عن تجمعات وبرك المياه.
وفي حال تعطل المركبة في تجمعات المياه وكنتم بحاجة إلى المساعدة الرجاء الاتصال على الأرقام التالية:-
▪️هيئة السلامة المدنية هاتف رقم 190 مجاني 0214448111 _ 0213605713
▪️شرطة النجدة هاتف رقم 193 مجاني
▪️جهاز الإسعاف والطوارئ 191 مجاني
▪️غرفة السيطرة بإدارة شؤون المرور والتراخيص 092-0923785
▪️غرفة عمليات طب الطوارئ والدعم _واتس آب 00218916322000
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