حفتر يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات المناخية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

أصدر القائد العام للجيش خليفة حفتر تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان لها أن تعليمات قائد الجيش تقضي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي ستتعرض لتقلبات مناخية

وأشارت القيادة العامة إلى أن هذه التوجيهات تأتي انطلاقا من الدور الوطني للقيادة العامة للجيش في المحافظة على أرواح وممتلكات أبناء الشعب الليبي في ربوع البلاد