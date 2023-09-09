بلدية بنغازي تناشد المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل بسبب التقلبات الجوية المتوقعة

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دعت بلدية بنغازي المواطنين والمقيمين إلى عدم مغادرة بيوتهم احتياطيًا هذه الأيام نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة اليومين القادمين.

وناشدت البلدية، الجميع بعدم مغادرة بيوتهم إلا للضرورة القصوى.

يأتي ذلك في ظل وجود تحذير من هبوب عاصفة قوية على المناطق الساحلية الليبية شرقا وغربا، حيث وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تحذيرًا من تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال برياح قوية تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة.

وذكر المركز، أن الرياح تكون مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا تسبب في جريان الأودية المحلية. وكان عدد من البلديات الواقعة على ساحل ليبيا قد وجهت تحذيرات مماثلة.