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الأمين: الاعتقال والقبض القمعي يعجل بتجاوز حكومة الدبيبة وسقوطها

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا، على القمع الذي تمارسه حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ضد المتظاهرين الرافضين للتطبيع مع إسرائيل.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قال:” الاعتقال والقبض القمعي على خلفية المواقف السياسية المعارضة والناقدة للسلطات اللاشرعية مجالس وحكومات والمرتكبة لأفظع الانتهاكات للإعلان الدستوري الأصل والمخالفة لشرعة حقوق الإنسان وكرامته دليل تغول هذه السلطات وانتهاجها لنهج الطاغية البائد وحفتر المستجد مايعجل بتجاوزها وسقوطها”.

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صحيفة المرصد الليبية

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