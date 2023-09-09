عاجل ليبيا الان

مداهمة والقبض على عدد من المطلوبين وضبط ذخائر ومواد متفجرة

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

بدأ قسم البحث الجنائي بمديرية امن شرق الجبل حملة امنية لضبط المطلوبين في وقائع جنائية وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المكلف بمتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها .

وتم خلال الحملة ضبط 6 متهمين في 5 قضايا 3 منها قضايا قتل كانت مقيدة ضد مجهول، كما تم مداهمة سكن به عمالة وافدة وضبط من بداخله بحوزتهم ذخائر ومواد متفجرة .

وفي السياق، تم ضبط احد العمالة الافريقية بحوزته سلاح كلاشن كوف وقنبلة يدوية خلال محاولته سرقة احد المزارع .

واتخدت حيال المتهمين الاجراءت القانونية، وتم إحالتهم الي النيابة العامة .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك