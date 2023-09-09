مداهمة والقبض على عدد من المطلوبين وضبط ذخائر ومواد متفجرة

بدأ قسم البحث الجنائي بمديرية امن شرق الجبل حملة امنية لضبط المطلوبين في وقائع جنائية وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المكلف بمتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها .

وتم خلال الحملة ضبط 6 متهمين في 5 قضايا 3 منها قضايا قتل كانت مقيدة ضد مجهول، كما تم مداهمة سكن به عمالة وافدة وضبط من بداخله بحوزتهم ذخائر ومواد متفجرة .

وفي السياق، تم ضبط احد العمالة الافريقية بحوزته سلاح كلاشن كوف وقنبلة يدوية خلال محاولته سرقة احد المزارع .

واتخدت حيال المتهمين الاجراءت القانونية، وتم إحالتهم الي النيابة العامة .