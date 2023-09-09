القبض على 4 مصريين يمتهنون تجارة العملات الاجنبية بمحل لبيع المواد الغذائية

تمكن “مركز شرطة البركة” بمديرية امن بنغازي من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية المصرية يمتهنون تجارة العملة داخل محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة البركة.

وبعد ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة عن أربعة أشخاص من الجنسية المصرية يمتهنون تجارة العملة داخل محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة البركة حيث أصدر السيد رئيس المركز عميد طارق نجم تعليماته بالتأكيد على المعلومات الواردة وضبط المطلوبين .

وعلى الفور تم خروج قوة من تحريات المركز بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول هاني المغربي إلى محل بيع المواد الغذائية سالف الذكر وتم ضبط أربع أشخاص من الجنسية المصرية وبحوزتهم مبالغ مالية من العُملة المصرية والعُملة الليبية وتم بالإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بتجارة العملة وتحويلها لجمهورية مصر العربية وبتفتيش هواتفهم إحترازياً تم العثور بداخلها على صور لعُملات أجنبية يورو ودولار وأيضا تعاملات مع بعض الأشخاص في بيع العملة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة….