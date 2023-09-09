وزير الصحة الليبية يصدر قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ وأزمة لمواجهة التقلبات الجوية

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عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، اجتماعاً طارئاً بمديري إدارات المستشفيات العامة بالمنطقة الشرقية وإدارة جهازالإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية؛ وذلك لرفع حالة الطوارئ القصوى تأهباً لمواجهة التقلبات الجوية المتوقع حدوثها قريبا بسبب سوءالأحوال الجوية واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة العامة.

وأصدر عبدالجليل خلال الاجتماع، قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ وأزمة برئاسة رئيس لجنة الطوارئ اسماعيل العيضه، مؤكداً بضرورة اتخاذالإجراءات العاجلة؛ لمواجهة المخاطر التي قد تحدث جراء العاصفة على الخط الساحلي المُمتد من مدينة امساعد إلى مدينة سرت.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات قرار رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حمّاد رقم (72) لسنة 2023 بشأن تحديد عطلة طارئة وتقرير حكم، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتداعيات الأوضاع الجوية.