العامة للكهرباء: تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة

أفادت الشركة العامة للكهرباء أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالشركة للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة للمنطقة الشرقية و وضع كافة مكاتب الشركة بالمنطقة في حالة تأهب وتجهيزهم بكل ما يلزم وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة .

وأكّدت الشركة أن فرق الصيانة تعمل في كل المناطق بأقصى طاقتها لمعالجة اي طارئ يحدث و بمتابعة مباشرة ومستمرة على مدار الساعة من قبل مجلس الإدارة و على رأسه د.محمد عمر المشاي و قد تم اصلاح جل الاعطال المبلغ عنها بنجاح خلال الـ24 ساعة الماضية .

وناشدت المواطنين في كافة المناطق شرقا وغربا و جنوبا بسرعة الابلاغ عن أي خلل أو إلتماس ناجم عن مياه الأمطار والرياح والامتناع تماما عن التعامل بمفردهم مع الأسلاك أو المحولات ونحوه وذلك حفاظًا على أرواحهم و سلامتهم كما توجهت إدارة الشركة بالتقدير و الامتنان لكافة فرق الصيانة العاملة لاصلاح اي عطل يتم الابلاغ عنه.