ليبيا الان

العامة للكهرباء: تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفادت الشركة العامة للكهرباء أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالشركة للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة للمنطقة الشرقية و وضع كافة مكاتب الشركة بالمنطقة في حالة تأهب وتجهيزهم بكل ما يلزم وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة .  
وأكّدت الشركة أن فرق الصيانة تعمل في كل المناطق بأقصى طاقتها لمعالجة اي طارئ يحدث و بمتابعة مباشرة ومستمرة على مدار الساعة من قبل مجلس الإدارة و على رأسه د.محمد عمر المشاي و قد تم اصلاح جل الاعطال المبلغ عنها بنجاح خلال الـ24 ساعة الماضية  .
وناشدت المواطنين في كافة المناطق شرقا وغربا و جنوبا بسرعة الابلاغ  عن أي خلل أو إلتماس ناجم عن مياه الأمطار والرياح والامتناع تماما عن التعامل بمفردهم مع الأسلاك أو المحولات ونحوه وذلك حفاظًا على أرواحهم و سلامتهم كما توجهت إدارة الشركة  بالتقدير و الامتنان لكافة فرق الصيانة العاملة لاصلاح اي عطل يتم الابلاغ عنه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك