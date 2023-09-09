الهيئة العامة للسلامة الوطنية درنة تتأهب للمنخفض الجوي المتوقع وصوله للسواحل الليبية

درنة 09 سبتمبر 2023 (وال) – قال رئيس الهيئة العامة للسلامة الوطنية بمدينة درنة، فتحي الكريمي، أنه تم انعقاد اجتماعات موسعة مع كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة، استعداد لوصول المنخفض الجوي للسواحل الليبية خلال الساعات القادمة، وتم التوصل إلى إجراء عمليات لإجلاء عشرات العائلات القريبة من الساحل صباح اليوم السبت، وأشرف على عملية الاجلاء مديرية أمن المدينة وعدة جهات أخرى.

وتحدث الكريمي لوكالة الأنباء الليبية قائلا: هناك خطورة في الأوضاع المحيطة بطرق وادي درنة، حيث تعرضت الطريق المعروفة بطريق –الشلال-لانهيار بعمق (150) كيلو متر الفترة الماضية، وسيتسبب أي هطول أخر للأمطار بتهديد حقيقي كون طبيعة الأرض طينية وحساسة لعوامل الماء.

وأشار أيضا لمعاناة الهيئة العامة للسلامة الوطنية بمدينة درنة، التي راسلت كافة الجهات المعنية بضرورة الاهتمام وحل المشاكل التي تواجه الهيئة، ولكن دون أي استجابة، حيث نعاني من نقص سيارات الإنقاذ، وشاحنات الإطفاء، وسيارات الإسعاف، وهذا سيعيق العمل، ويؤثر سلبا على في حال حدوث طارئ.

ويختتم قوله بخصوص استعدادات الهيئة العامة للسلامة الوطنية، فإن الهيئة وبرغم من عدم وجود الإمكانيات، والمشكلات التي تواجهها منذ وقت سابق ولم يتم حلها إلى الأن، إلا أنها مستعدة حيث يتطلب دورنا التواجد والاستعداد في حالات الحرب والسلم والأزمات دائما. (وال درنة). ف و / س خ.

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