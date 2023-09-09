من آسيا إلى الأميركيتين.. قائمة بأكثر الدول عرضة للزلازل

بعد الزلزال الذي ضرب المغرب، وخلّف 1305 قتلى و1832 مصاب، وفقا لآخر إعلان للداخلية المغربية، ضرب زلزل آخر بلغت قوته 6 درجات تقريبا، شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي شرقي إندونيسيا.

ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن قوة زلزال المغرب بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، بينما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا الإندونيسية، دون الإبلاغ عن أي ضحايا.

والمغرب وإندونيسيا من أكثر الدول تعرضا للكوارث الطبيعية والزلازل.

وبحسب تقرير مؤشر المخاطر العالمي، فإن المغرب يحتل المركز الـ 7 في ترتيب أكثر الدول تعرضا للكوراث الطبيعية، بينما إندونيسيا فهي واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل فى العالم، وفق تقارير غربية.

ما هي أكثر البلدان عرضة للزلازل؟

أكثر دولة عربية معرضة للزلازل

وبالنسبة للدول العربية، فوق تقرير مؤشر المخاطر العالمي، الذي يقيس مستوى مخاطر الكوارث من الأحداث الطبيعية والعواقب السلبية لتغير المناخ في 193 دولة، يحتل المغرب المركز الـ 7 في ترتيب أكثر الدول تعرضا للكوراث الطبيعية، بحسب تقرير مؤشر المخاطر العالمي، بينما يحتل الصومال المركز الأول يليه اليمن ثم مصر وليبيا ثم سوريا وبعدها جيبوتي، بينما السودان فيحل بالمركز الثامن وبعده دولة تونس.

وقال المؤشر إن سوريا هي أكثر دولة عربية معرضة للزلازل، التي تتعرض لخطر الهزات الأرضية بدرجة مرتفعة.

وعن سبب ارتفاع عدد الضحايا في زلزال المغرب، يقول الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إن المنطقة التي شهدت وقوع الزلزال بالمغرب بها نشاط زلزالي بدرجات صغيرة، ويتوقع أنه كل مدة تتراوح ما بين 30 إلى 50 عاما حدوث زلزال كبير ضخم.

وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الزلزال هو الأكبر الذي تتعرض له المغرب خلال الخمسين عاما الأخيرة، كما أن منطقة مراكش وهي الأكثر تضررا فإن مبانيها القديمة، كما أن المباني معظمها من الطوب اللبن ساهم في عملية الانهيارات، مما فاقم الخسائر المادية والبشرية.