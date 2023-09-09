“داخلية الحكومة الليبية”: تطبيق حظر تجوّل بعد الساعة 8 مساء 

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تطبيق حظر تجوّل بعد الساعة 8 مساء ابتداء من اليوم السبت إلى يوم الاثنين.

وشددت وزارة الداخلية في بيان على ضرورة إخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المُعلّن عنها بإخلائهم للمساكن.

كما حثت المواطنين على التعاون مع رجال قوات المسلحة والداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خاصة بنغازي.

وذكر البيان أن هذا يأتي تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير أركان حرب ” خليفة أبوالقاسم حفتر ” بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي – آمر القوات البرية بالقوات المُسلحة عميد ” صدام حفتر ” وإعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الحكومة الليبية الدكتور ” أسامة حمّاد “.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات أيضا نتيجة لاجتماع رئيس الغُرفة ورئيس اللجنة والأعضاء للخروج بجُملة من القرارات السالف ذكرها التزاماً بالواجب الوطني ولأجل صحة وسلامة المواطنين وكافة أبناء الشعب الليبي.