حظر تجول احترازي في بنغازي بسبب العاصفة

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أعلنت غرفة الطوارئ المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة عن حظر تجول احترازي في بنغازي وأغلب مدن شرق ليبيا، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.

وقالت الغرفة في بيان، إنها قد تضطر لإخلاء المساكن القريبة من البحر، مؤكدة أنّه سيتم توفير أماكن سكن بديلة مؤقتة بكامل الاحتياجات في بنغازي وخارجها.

وأوضحت الغرفة، أن الحظر يستمر ليومي الأحد والإثنين، مناشدة المواطنين بالتعاون حفاظا على سلامة الجميع.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن القائد العام المُشير خليفة حفتر أصدرت تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأضاف، أن القائد العام شدد على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لنجاح عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي ستتعرض لهذه التقلبات المناخية المرتقبة.

وأكد المسماري، أن هذه التعليمات تأتي انطلاقًا من الدور الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة في المحافظة على أرواح وممتلكات أبناء شعبنا في ربوع بلادنا.

وبحسب التوقعات؛ فإن من المتوقع، أن تضرب عاصفة ممطرة الساحل الليبي. ووجه المركز الوطني للأرصاد الجوية، تحذيرًا من تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال برياح قوية تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. وذكر أن الرياح تكون مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانًا تسبب في جريان الأودية المحلية.