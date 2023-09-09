الدبيبة يوجه بتشكيل فرق طوارئ لمواجهة حالة الطقس المتوقعة في ليبيا

وجه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

ويأتي القرار بناء على توقعات حالة الطقس بهطول أمطار غزيرة وجريان بعض الأودية و حرصا من حكومة الوحدة الوطنية للحفاظ على سلامة المواطنين في كافة ربوع ليبيا تحسبا لحدوث سيول وفيضانات قد تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم .

بحسب القرار، قد تنتج عن حالة الطقس المتوقعة للأيام القادمة وتقديم الدعم اللازم كلا فيما يخصه، بالتنسيق في ذلك مع جهات الاختصاص