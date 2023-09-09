اللجنة العليا للطواريء توجه كافة المستشفيات باستقبال الحالات الطارئة

عقدت اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم السبت؛ اجتماعها الثاني برئاسة رئيس الحكومة الليبية “أسامة حمّاد” وبحضور أعضاء اللجنة.

ووفق المكتب الإعلامي ل”الحكومة الليبية” عبر موقع “فيسبوك” قدّم أعضاء اللجنة التقارير حول الإجراءات والتدابير الجارية، والاِستعدادات القائمة التي تقوم بها الجهات المعنية بعد توجيهها؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، حيث تستمر الحكومة الليبية في اِتخاذ كل ما يلزم بما يضمن سلامة المواطنين.

كما وجّهت اللجنة العليا، كافة المصحات والمستشفيات باستقبال أي حالة طارئة خلال الأيام القادمة، تحسّبًا لأوضاع الطقس وحدوث أي طارئ.